ГУР вдарив по десантних кораблях росіян у Криму

Бійці Головного управлінн розвідки в ніч на 19 квітня вдарили по десантних кораблях і радіолокаційній станції росіян у Криму.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Під час удару постраждали два великих десантних кораблі (ВДК), що стояли в Севастопольській бухті, а саме:

ВДК проєкту 775 «Ямал» — корабель 1988 року випуску, завдовжки 112,5 метра й здатністю перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку й десант. Орієнтовна вартість корабля — понад $80 мільйонів.

ВДК проєкту 1171 «Микола Фільченков» — корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1 000 тонн, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та велику кількість десантників. Орієнтовна вартість корабля — понад $70 мільйонів.

Обидва кораблі вивели з ладу. Розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію «Підліт-К1» вартістю $5 мільйонів.