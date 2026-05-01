Українські війська знову вдарили по НПЗ та нафтотерміналу в Туапсе — це вже четверта атака за останні тижні

Українські військові знову атакували морський порт Туапсе і Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ та вдарили по НПЗ в Пермі.

Про це повідомила СБУ.

По обʼєктах били Служба безпеки України, ГУР і СБС. Нафтотермінал і Туапсинський нафтопереробний завод забезпечують звʼязок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти. Потужність НПЗ — близько 12 млн тонн нафти на рік. Окрім того — це єдиний нафтопереробний завод Росії на узбережжі Чорного моря.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа нафтомазутної суміші в резервуарах.

Також минулої доби українські дрони втретє атакували НПЗ в Пермі. Генштаб підтверджує пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-4 і пожежу на території заводу.