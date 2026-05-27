Місія МВФ прибула до Києва для першого перегляду кредитної програми EFF

До Києва 27 травня прибули представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) для першого перегляду багатомільярдної кредитної програми для України.

Про це йдеться у заяві постійної представниці Фонду в Україні Прішилли Тофано.

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала зустрічі з українськими чиновниками та іншими партнерами. Це перший перегляд у рамках чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) на $8,1 мільярда.

За словами Тофано, на переговорах йтиметься про два напрямки: макроекономічна політика (як Україна управляє фінансами, інфляцією, бюджетом) та ключові структурні реформи (зміни в економіці та держуправлінні, які вимагає МВФ як умову фінансування).

Паралельно місія проводить консультації за статтею IV Угод МВФ — це щорічна стандартна процедура оцінки економічного стану країни.