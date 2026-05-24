Олександр Усик нокаутом переміг нідерландського боксера Ріко Верховена

Український боксер Олександр Усик переміг нідерландського боксера Ріко Верховена на арені в Гізі — в 11 раунді він відправив соперника в нокаут.

Після відновлення бою в 11-му раунді український спортсмен продовжив атакувати Верховена, через що рефері оголосив про технічний нокаут.

Він зберіг свій пояс чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBС та IBF. Окрім того, він отримав ексклюзивний пояс від WBC Король Нілу. Це вже 25-та перемога Усика на професійному рингу.

«Для мене ця перемога дуже важливо, але зараз мої люди в Україні перебувають у бомбосховищах, під атакою. Моя донька писала мені: «Тату, ти переможеш». Ріко, ти надзвичайний. Моя командо, я люблю тебе, ви найкращі. Катерино, ти моє життя та моє серце», — сказав україньский боксер після перемоги.