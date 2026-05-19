Гра Fortnite знову доступна в App Store по всьому світу, крім Австралії

Один із найпопулярніших онлайн-шутерів, гра Fortnite, знову доступний в App Store по всьому світу, крім Австралії.

Про це повідомив розробник гри Epic Games.

Верховний суд США заявив, що за справою Apple стежать регулятори з інших країн, які перевіряють, чи не зловживає Apple своїм становищем на ринку застосунків та розміром комісій в App Store.

«Ми повертаємося, бо впевнені: щойно Apple покаже усі свої витрати, уряди по всьому світу не дозволять компанії стягувати необґрунтовані комісії», — заявили в Epic.

Fortnite поки не повернувся до App Store в Австралії, бо там триває окремий судовий процес проти Apple. Суд уже визнав частину правил компанії незаконними, однак Apple, за словами Epic, продовжує їх застосовувати.

Суди Epic Games з Apple та Google

Суди між Epic Games та Apple і Google тривають з 2020 року. Все почалося, коли Epic Games додала в гру Fortnite свою власну систему оплати в обхід магазинів App Store або Play Store.

Під час таких платежів безпосередньо в ціну закладалася знижка 20%, а під час оплати через App Store або Play Store дисконт не надавався. Epic Games пояснила це рішення тим, що магазини застосунків від Google та Apple мали вбудовану комісію для програм не свого виробництва. І якщо Google дозволяла на свої смартфони ставити сторонні магазини застосунків, то Apple такого дозволу не давала.

У відповідь Apple видалила гру зі свого магазину. Те саме зробила і Google. Epic Games подала кілька позовів, а розробники Fortnite запустили проти Apple медіакампанію #FreeFortnite, у межах якої закликали своїх гравців вимагати компенсацію, якщо вони втратять доступ до гри зі своїх гаджетів.

У 2023 році в ЄС набув чинності закон про цифрові ринки, спрямований на боротьбу з монополією. Ухвалення цього закону змусило Apple дозволити користувачам у ЄС завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів. З того часу в ЄС користувачі iOS могли завантажити Fortnite з магазину Epic Games. Однак за межами ЄС гру на iPhone завантажити все ще не можна було.

Того ж року Epic Games виграла суд у Google про незаконну монополію магазину застосунків Google Play. А у 2024 році Epic Games анонсувала запуск свого нового мобільного магазину ігор, в якому була доступна і гра Fortnite.