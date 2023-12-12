Монополія магазину застосунків. Epic Games виграла суд у Google

Суд присяжних виніс вердикт у справі про незаконну монополію магазину застосунків Google Play і сервісу Google Play Billing. Розробник компʼютерних ігор Epic Games виграв у материнської компанії Google — Alphabet.
Про це пише The Verge.
Присяжні одноголосно вирішили, що Google має монопольну владу на ринках поширення застосунків для Android і ринках платіжних послуг через програму, через що постраждав Epic.
Також вони вирішили, що Google має незаконний звʼязок між своїм магазином додатків Google Play і платіжними службами Google Play Billing, а його дистрибʼюторська угода, угоди Project Hug з розробниками ігор і угоди з OEM-виробниками є антиконкурентними.
У Google планують оскаржити вирок суду. Віцепрезидент зі справ і публічної політики Вілсон Вайт додав, що «судовий процес показав, що ми жорстко конкуруємо з Apple і її App Store, а також з магазинами додатків на пристроях Android та ігрових консолях».
Водночас Epic Games назвав вердикт «перемогою для всіх розробників застосунків». Однак поки що невідомо, що саме від такого рішення отримає Epic.
- Конфлікт Epic Games з Google і Apple почався наприкінці літа 2020 року, після того як розробники Fortnite додали до гри систему оплати в обхід платформ. У відповідь Apple видалила гру зі свого магазину. Те саме зробила і Google. Apple вдалося виграти апеляцію в судовій справі з Epic Games, і компанію не визнали монополістом.
- Загалом справа Epic проти Google базувалася на таємних угодах про розподіл доходів між Google, виробниками смартфонів і великими розробниками ігор, які стримували конкурентні магазини застосунків.