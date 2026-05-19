Politico: Трамп справді може напасти на Кубу, бо економічний тиск не дав результату

Президент США Дональд Трамп та його помічники все більше розчаровуються тим, що кампанія тиску на Кубу не змусила керівництво острова погодитися на значні економічні та політичні реформи. Тому вони зараз ставляться до військового варіанту серйозніше, ніж раніше.

Про це пише Politico з посиланням на джерела, знайомі з обговореннями адміністрації Трампа про Кубу.

«Настрої, безперечно, змінилися. Спочатку вважалося, що керівництво Куби слабке і що поєднання посилення санкцій, фактично нафтової блокади, й очевидних військових перемог США у Венесуелі та Ірані змусить кубинців піти на угоду. Тепер ситуація з Іраном пішла вбік, а кубинці виявляються набагато жорсткішими, ніж спочатку вважалося. Тож зараз військові дії розглядають як варіант, якого раніше не було», — заявив співрозмовник медіа.

Минулого тижня з’явилися новини, що США хочуть висунути обвинувачення колишньому президенту Куби Раулю Кастро — 94-річному брату покійного кубинського диктатора Фіделя Кастро. Через це звучали припущення, що США можуть провести військову операцію із захоплення Кастро — так само, як це зробили з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро в січні.

Однак джерела Politico кажуть, що американські військові розглядають ширший спектр варіантів, а не лише захоплення однієї людини чи кількох. Дії можуть варіюватися від одного авіаудару, покликаного налякати режим і змусити його до поступок, до наземного вторгнення.

За словами американського чиновника та людини, знайомої з обговореннями, Південне командування США останніми тижнями «провело серію планувань», тобто почало розробляти плани потенційної військової операції. При цьому жодних дій найближчим часом не очікується. Пентагон має достатньо військових ресурсів у регіоні. Один з дуже малоймовірних сценаріїв — використання кубинських емігрантів у будь-якій операції.