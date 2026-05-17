Міноборони ОАЕ заявило про влучання дрона біля АЕС. У МАГАТЕ це засудили

Міністерство оборони Обʼєднаних Арабських Еміратів заявило про атаку трьох безпілотників вдень 17 травня. Один з них влучив в електрогенератор за межами внутрішнього периметра атомної електростанції «Барака» — там зайнялася пожежа.

Про це йдеться у заяві Міноборони ОАЕ.

Там кажуть, що безпілотники наближалися з боку західного кордону. Джерело їхнього походження поки що не встановили, розслідування триває.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що рівень радіації на АЕС «Барака» залишається в межах норми, але третій енергоблок станції працює на дизель-генераторах. Про постраждалих внаслідок атаки не повідомлялося.

У МАГАТЕ додали, що гендиректор Рафаель Гроссі висловлює глибоке занепокоєння з приводу цього інциденту та заявляє, що «військова діяльність, яка загрожує ядерній безпеці, є неприйнятною».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також засудив атаку безпілотника на атомну електростанцію в ОАЕ і назвав її «неприйнятною».

«Україна вже понад чотири роки зазнає цілеспрямованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема об’єктах атомної енергетики, що й надалі створює серйозні ризики для цивільного населення, регіону та всього світу. Захист ядерних об’єктів у всьому світі є критично важливим і має гарантуватися безумовно», — наголосив український міністр.