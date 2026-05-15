Судно Panormitis з краденим українським зерном не змогло потрапити до Ізраїлю і намагається зайти в турецький порт

Балкер Panormitis, що ходить під панамським прапором і перевозить викрадене Росією українське зерно, очікує дозволу на захід до турецького порту Іскендерун після невдалої спроби розвантажитися в Ізраїлі.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів газеті The Times of Israel. Також маршрут балкера можна відстежити в сервісі VesselFinder.

За турецькими повідомленнями, судно прибуло до порту Іскендерун 13 травня. Міністерство заакордонних справ України та Офіс генерального прокура працюють над тим, щоб переконати Анкару не приймати цей вантаж.

«Ми сподіваємося, що вони зроблять правильно, як це зробив Ізраїль», — каже посол Євген Корнійчук.