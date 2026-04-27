Україна викликала посла Ізраїлю через судно з імовірно вкраденим зерном, що прямує до порту країни

Україна викликала посла Ізраїлю через судно з імовірно вкраденим українським зерном з тимчасово окупованих територій, яке прямує до порту країни.

Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга.

У відомстві наголосили, що дружні відносини між Україною та Ізраїлем мають потенціал бути взаємовигідними, однак їх може підірвати торгівля Росії зерном, вивезеним з окупованих територій України.

У зв’язку з прибуттям нового судна Україна знову закликала Ізраїль відмовитися від прийняття такого вантажу й не допускати дій, які можуть зашкодити двостороннім відносинам.

Напередодні ізраїльська газета Haaretz писала, що 26 квітня судно PANORMITIS з імовірно викраденим зерном з окупованих територій України прибуло в бухту міста Хайфи й чекало дозволу на вхід у порт.

Також Сибіга наголосив, що МЗС уже зверталося 15 квітня до Ізраїлю з приводу подібного судна, яке доставило зерно до Хайфи, однак достатньої реакції на інцидент не було.

Тоді Ізраїль повідомив Україні, що було занадто пізно, аби затримувати російське судно, оскільки воно вже залишило порт Хайфи.