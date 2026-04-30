Ізраїльська компанія вперше відмовилася розвантажувати судно з викраденим українським зерном

Ізраїльська компанія-імпортер зерна «Ценціпер» відмовилася розвантажувати судно PANORMITIS з викраденим українським зерном.

Про це пише ізраїльське медіа TheMarker.

Компанія заявила, що судну потрібно знайти інший пункт для розвантаження. Тому PANORMITIS продовжує стояти біля узбережжя Хайфи, поки не вирішиться, що з вантажем робити далі.

На борту судна — близько 19 тисяч тонн ячменю та 6 тисяч тонн пшениці. Орієнтовна вартість вантажу — близько $7 млн.

Компанія «Ценціпер» є одним із найбільших і найстаріших імпортерів зерна в Ізраїлі. Компанія постачає зерно з Європи, США та Південної Америки, переважно для корму тварин.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що це рішення — сигнал усім іншим суднам, капітанам, операторам, страховикам та урядам не купувати крадене українське зерно. При цьому МЗС продовжує спостерігати за судном.

Дипломатичний конфлікт між Україною та Ізраїлем щодо викраденого зерна

26 квітня ізраїльське медіа Haaretz написало, що судно PANORMITIS із, імовірно, викраденим зерном з окупованих територій України прибуло в бухту ізраїльського міста Хайфа і чекало дозволу на вхід у порт. Загалом, за даними Haaretz, від початку 2026 року чотири судна розвантажили в Хайфі крадене українське зерно.

Через це МЗС України викликало посла Ізраїлю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також наголосив, що МЗС уже зверталося 15 квітня до Ізраїлю з приводу подібного судна, яке доправило зерно до Хайфи, однак достатньої реакції на інцидент не було. Тоді Ізраїль повідомив Україні, що було занадто пізно, аби затримувати російське судно, оскільки воно вже залишило порт Хайфи.

На публікацію Сибіги в Х відреагував голова МЗС Ізраїлю Гідеон Саар, заявивши, що «дипломатичні відносини не ведуть у твіттері». Він також стверджує, що Сибіга «не подав запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до медіа і соціальних мереж».

28 квітня МЗС України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського та вручило йому ноту протесту через те, що до Ізраїлю продовжує надходити зерно, яке Росія вивозить з окупованих територій України. Вже 29 квітня Україна відправила ізраїльській стороні пакет документів для арешту судна.

У звʼязку з цим у ЄС розглядають варіант ввести санкції проти Ізраїлю за купівлю зерна, аналогічні рішення готова ухвалити й Україна.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що із січня по квітень 2026 року 25 суден російського тіньового зернового флоту майже 50 разів нелегально виходили з портів на окупованих територіях України до інших країн. Більшість рейсів повʼязана з незаконним вивозом зерна — росіяни експортували понад 850 000 тонн продукції. Понад 50% зерна вивезли з Севастополя, ще 13% — з Маріуполя і Бердянська.