ЄС хоче ввести санкції проти людей та компаній з Ізраїлю за купівлю краденого зерна з України

Європейський Союз розглядає можливість запровадити санкції проти людей та компаній з Ізраїлю, які допомагають Росії обходити міжнародні обмеження. Також блок вимагає від Ізраїлю пояснень через ввезену в країну українську пшеницю, яку викрала Росія.

Про це ізраїльському медіа Haaretz сказав речник ЄС із закордонних справ Ануар Ель Ануні.

Він наголосив, що Євросоюз «узяв до відома повідомлення про те, що судну так званого російського тіньового флоту, яке перевозило викрадене українське зерно, дозволили розвантажитися в порту Хайфи в Ізраїлі — попри попередні контакти України з ізраїльською владою з цього питання».

«Ми засуджуємо будь-які дії, що допомагають фінансувати незаконну війну Росії та обходити санкції ЄС, і готові за потреби включати до санкційних списків фізичних і юридичних осіб у третіх країнах», — додав він.

Також речник зазначив, що разом з Україною ЄС запитує додаткову інформацію в ізраїльської влади щодо цієї ситуації.

Що передувало

26 квітня Haaretz написало, що судно PANORMITIS з імовірно викраденим зерном з окупованих територій України прибуло в бухту ізраїльського міста Хайфи й чекало дозволу на вхід у порт.

Через це МЗС України викликало посла Ізраїлю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також наголосив, що МЗС уже зверталося 15 квітня до Ізраїлю з приводу подібного судна, яке доправило зерно до Хайфи, однак достатньої реакції на інцидент не було. Тоді Ізраїль повідомив Україні, що було занадто пізно, аби затримувати російське судно, оскільки воно вже залишило порт Хайфи.

На публікацію Сибіги в Х відреагував голова МЗС Ізраїлю Гідеон Саар, заявивши, що «дипломатичні відносини не ведуть у твіттері». Він також стверджує, що Сибіга «не подав запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до медіа та соціальних мереж».