У Білому домі заявили, що Трамп залишив Венсу листа з інструкціями на випадок, якщо з ним «щось трапиться»

Заступник помічника президента США Себастьян Горка заявив, що Дональд Трамп залишив інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок, якщо з ним щось станеться і Венс стане його наступником.

Про це посадовець розповів у подкасті Pod Force One, цитує Fox News.

За словами Горки, лист для Венса лежить у шухляді столу президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті. Водночас Горка не впевнений у тому, що іноземні країни спробують «усунути» Трампа, оскільки він поїхав з «важливим» офіційним візитом до Пекіну.

«Усі хочуть визнання від цієї людини. Це найвпливовіша людина, яку ми бачили з часів Двайта Ейзенхауера. Чи не так? Це людина, з якою всі хочуть сидіти за одним столом та відвідувати державні вечері», — сказав заступник помічника президента США.

Він також зазначив, що у Білому домі є протоколи, як діяти у випадку, якщо Венсу потрібно буде стати наступником Трампа.

«У нас є протоколи, повірте мені. Не ті, які я можу обговорювати, але у нас є протоколи», — заявив Горка.

Згідно з американською Конституцією віцепрезидент США є першим у черзі на президентство, якщо чинний голова держави не може виконувати свої обовʼязки через смерть, відставку, імпічмент або недієздатність.