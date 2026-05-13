У США прибрали мурал з убитою українкою Іриною Заруцькою. Що сталось

В американському місті Провіденс (штат Род-Айленд) прибрали мурал з убитою українкою Іриною Заруцькою.

Про це повідомили телеканали WJAR-TV та Fox News.

Цей ще не завершений мурал був намальований на полотні, яке повісили на стіні місцевого ЛГБТ-бару Dark Lady. Співвласник закладу Франсуа Карам розповідав, що відчуває особистий звʼязок з історією Ірини, оскільки також є іммігрантом.

«[Ірина] колись була іммігранткою, яка мріяла про «американську мрію». Вона працювала, щоб побудувати собі нове життя, але втратила його на цьому шляху. Цей мурал — наш спосіб вшанувати її пам’ять на будівлі, що належить родині іммігрантів, яка розуміє, що таке цей шлях», — казав він.

Однак серед місцевих тижнями тривали суперечки щодо того, що мурал може бути політично вмотивованим — адже фінансував його мільярдер Ілон Маск, ще у вересні 2025 року він заявив, що виділяє мільйон доларів на мурали, присвячені Заруцькій.

Автор роботи Ієн Годро казав журналістам, що хотів би, щоб глядачі могли відокремити мистецтво від фінансування.

«Тут найважливіше — це мистецтво. Я думаю, що багато людей навіть не витрачають час, щоб подивитися на мистецтво та подумати про те, що воно може означати», — зазначав він.

Разом з тим ще місяць тому, коли дискусії через мурал у Провіденсі лише розгорілись, художник Ієн Годро домовився про нове місце, де зможе вшанувати памʼять Ірини — ліванський ресторан Opa The Phoenician.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

22 серпня 2025 року на станції швидкісного трамвая у місті Шарлотт штату Північна Кароліна жорстоко вбили Ірину Заруцьку— біженку з України.

Підозрюваного, 34-річного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. Йому загрожує смертна кара. У поліції розповіли, що безпритульний Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово заарештовували ще від 2011 року.

У мережі зʼявилося відео вбивства, на якому видно, як дівчина, зайшовши у вагон метро, сіла попереду від підозрюваного. Згодом чоловік дістав ніж і кілька разів вдарив українку.

Сестра підозрюваного Трейсі Браун поділилася з Daily Mail записом розмови, яка відбулася через шість днів після того, як затримали її брата. Той заявив, що «уряд імплантував йому в мозок чужорідні матеріали», які контролювали його дії. Він зізнався, що вбив Ірину Заруцьку через те, що вона «читала його думки».

У квітні цього року ккспертиза визнала Декарлоса Брауна психічно недієздатним постати перед судом .