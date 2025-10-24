Убивство українcької біженки Ірини Заруцької. Підозрюваному загрожує смертна кара

У США Федеральний суд присяжних висунув Декарлосу Брауну — молодшому звинувачення в убивстві української біженки Ірини Заруцької. Йому загрожує смертна кара.

Про це пише NBC News.

Велике журі визнало, що Браун навмисно вбив Ірину Заруцьку під час нападу 22 серпня в поїзді Charlotte Area Transit System.

Лорен О. Ньютон, адвокат, що представляє сімʼю українки, заявила, що вони «задоволені обвинувальним висновком і сподіваються на швидке правосуддя для Ірини».

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

На станції швидкісного трамвая у місті Шарлотт штату Північна Кароліна 22 серпня жорстоко вбили Ірину Заруцьку — біженку з України.

Підозрюваного, 34-річного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. У поліції розповіли, що безпритульний Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово заарештовували ще від 2011 року.

Президент США Дональд Трамп 9 вересня пообіцяв «дізнатися все» про вбивство Ірини Заруцької та заявив, що вимагає смертної кари для нападника.

У мережі зʼявилося відео вбивства, на якому видно, як дівчина, зайшовши у вагон метро, сіла попереду від підозрюваного. Згодом чоловік дістав ніж і кілька разів вдарив українку.

Сестра підозрюваного Трейсі Браун поділилася з Daily Mail записом розмови, яка відбулася через шість днів після того, як затримали її брата. Той заявив, що «уряд імплантував йому в мозок чужорідні матеріали», які контролювали його дії. Він зізнався, що вбив Ірину Заруцьку через те, що вона «читала його думки».

Американський мільярдер Ілон Маск 10 вересня заявив, що виділить мільйон доларів на створення муралів із зображенням убитої у США українки Ірини Заруцької.