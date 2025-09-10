Убивство українки в США: Маск зголосився дати $1 мільйон на мурали із зображенням Ірини Заруцької

Американський мільярдер Ілон Маск зголосився дати $1 мільйон на створення муралів із зображенням убитої в США українки Ірини Заруцької. Ініціативу висунув генеральний директор Intercom Еоган Маккейб.
Про свій намір Маск написав на своїй сторінці у X.
«Я пропоную $500 тисяч у вигляді грантів по $10 тисяч на розпис стінописів із зображенням Ірини Заруцької у відомих місцях міст США. Будь ласка, зв’яжіться для отримання додаткової інформації, також поділіться цим повідомленням», — написав Маккейб.
Маск у відповідь заявив: «Я внесу $1 мільйон».
Раніше власник X неодноразово робив репости дописів у підтримку Ірини Заруцької та наголошував на «кореляції раси та рівня злочинності».
Що відомо про вбивство Ірини Заруцької
На станції швидкісного трамвая у місті Шарлотт штату Північна Кароліна 22 серпня жорстоко вбили Ірину Заруцьку — біженку з України.
Підозрюваного, 34-річного Декарлоса Брауна, заарештували невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. У поліції розповіли, що безпритульний Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово арештовували ще від 2011 року.
Президент США Дональд Трамп 9 вересня пообіцяв «дізнатися все» про вбивство Ірини Заруцької та заявив, що вимагає смертної кари для нападника.
«Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, що приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, має отримати «швидкий» (у цьому немає жодних сумнівів!) суд і єдине покарання — смерну кару», — написав Трамп.
Він наголосив, що «її вбив божевільний монстр, який вільно розгулював після 14 попередніх арештів», а також звинуватив у вбивстві українки демократів, які, на його думку, недостатньо боролися зі злочинністю.