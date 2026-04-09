Підозрюваного у вбивстві української біженки Ірини Заруцької визнали психічно недієздатним постати перед судом

Експертиза визнала американця Декарлоса Брауна, якого звинувачують у вбивстві української біженки Ірини Заруцької в серпні 2025 року, психічно недієздатним постати перед судом. Його адвокат просить суд відкласти ключове слухання на пів року, поки його підзахисний залишається під вартою у тюрмі.

Брауну висунули паралельні звинувачення в убивстві як на рівні штату Півнчна Кароліна, так і на федеральному рівні — йому загрожує смертна кара. Документи, які надійшли до суду 7 квітня, стверджують, що Браун пройшов огляд у лікарні 29 грудня 2025 року і визнаний «нездатним брати участь у судовому провадженні».

Адвокат Брауна Деніел Робертс подав клопотання за Правилом 24 — цю процедуру використовують у справах, що стосуються смертної кари. Він просить перенести слухання з 30 квітня на пів року, посилаючись на те, що поки Брауна утримують під вартою у федеральній вʼязниці, це становить перешкоду для процедур, повʼязаних з його процесуальною дієздатністю, яких вимагає законодавство штату.

Юридичні експерти кажуть, що визнання підсудного недієздатним «брати участь у судовому провадженні» не рідкість у справах, що стосуються серйозних проблем із психічним здоровʼям. Утім, це не означає, що підсудного звільнять.

Адвокат Тім Каннаді каже, що обвинувачених у таких ситуаціях зазвичай поміщають до безпечного психіатричного закладу, де лікарі можуть спробувати відновити їхню дієздатність за допомогою лікування.

Тим часом федеральні органи влади проводять власну оцінку процесуальної дієздатності, що може додатково вплинути на швидкість справи. Оскільки дієздатність Брауна зараз під питанням, а його справу розділено між судом штату та федеральним судом, дату судового розгляду в жодній з юрисдикцій ще не призначили.