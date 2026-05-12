НАБУ: Зеленський не фігурує і не фігурував у розслідуваннях у справі про відмивання грошей

Президент Володимир Зеленський не фігурує і не фігурував у розслідуваннях у справі про відмивання 460 млн грн на елітній нерухомості під Києвом.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час спільного з керівником САП Олександром Клименком брифінгу.

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва елітних котеджів під Києвом.

Наступного дня, 12 травня, у межах цього ж провадження підозри отримали ще шестеро фігурантів, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

За версією слідства, у 2021—2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 млн грн через будівництво котеджного містечка в Козині на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.

Також слідство вважає, що фінансування проєкту частково могло походити з корупційних схем у «НАЕК «Енергоатом», які розслідують у межах справи «Мідас».