NGL.media: Понад половину хмельницьких прокурорів, які втратили групу інвалідності після скандалу з головою МСЕК, повернуло її через суд

Із 33 хмельницьких прокурорів, яким скасували групу інвалідності після скандалу з колишньою керівницею МСЕК Тетяною Крупою, 32 пішли оскаржувати рішення в суд. Понад половину з них виграло справи.

Про це пише NGL.media.

Повернути собі групу інвалідності вдалось 18 прокурорам. Лише для пʼяти суд підтвердив законність рішення і не повернув їм групу, решта справ ще на розгляді.

Журналісти наголошують: адмінсуд, який скасовував рішення про перевірку статусу інвалідності, не може оцінювати медичні стани і перевіряти діагнози. Тож судді звертали увагу на суто процедурні порушення: чи була законна підстава для перевірки, чи належно повідомили прокурора про перегляд, чи провели йому повне медичне обстеження тощо. Саме через процесуальні порушення Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, який проводив перевірку, і програвав позови.

У більшості випадків прокурори довели, що документ, на підставі якого НДІ ініціював перевірки — лист Держбюро розслідувань або Національного антикорбюро — не є законним процесуальним документом. Це означає, що експертна комісія інституту не мала права навіть розпочинати перевірку прокурорів.

Ще однією підставою, щоб скасувати рішення Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, було те, що їх ухвалювали заочно.

«Я приїжджав у Дніпро з власної ініціативи. Вони відмовили в перегляді і сказали, що вже прийняли це рішення. Заочно. Тому я і оскаржую», — сказав NGL.media прокурор Олексій Луговий.

У випадку з Луговим експерти визначили, що патологія нервової та серцево-судинної системи «обмежує його життєдіяльність у легкому ступені», відповідно, він не підпадає під інвалідність ІІ групи, яку отримав у 2024 році у МСЕК за керівництва Тетяни Крупи. Однак суддя Хмельницького окружного адмінсуду Ярослав Драновський задовольнив позов прокурора і повернув йому інвалідність. Зараз НДІ намагається оскаржити це рішення в апеляції.

Скандал з головою Хмельницької МСЕК

На початку жовтня 2024 року суд узяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Слідчі вважають, що вона разом з сином (головою обласного Пенсійного фонду) заробила мільйони гривень, незаконно оформлюючи інвалідність чоловікам.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа допомогла отримати групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

Через цей скандал по всій Україні, і особливо на Хмельниччині, почались масові перевірки. У серпні ДБР повідомляло, що 800 правоохоронців та чиновників втратили групу інвалідності після перевірки. А у листопаді 2026 року генпрокурор Руслан Кравченко звітував: 74 прокурорів звільнили з органів прокуратури, 66 звільнили з адмінпосад. Ще 290 справ були на розгляді.