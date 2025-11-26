В Україні звільнили 74 прокурорів із фейковою інвалідністю

Генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив результати масштабної перевірки всіх прокурорів зі статусом інвалідності.

Про це він написав у телеграмі.

За результатами перевірки:

74 прокурори звільнені з органів прокуратури;

66 — увільнені з адмінпосад;

290 дисциплінарних проваджень — на розгляді.

Кравченко наголосив, що кожен випадок розглядається індивідуально, адже в системі працюють і люди з реальними медичними показами.

До суду вже скеровано кілька справ, зокрема щодо заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області.

Ще один обвинувальний акт стосується ексслідчого з Черкас, який після звільнення у 2019 році вступив до Нацакадемії прокуратури і паралельно «оформив» інвалідність ІІ групи без огляду та без особистої присутності. П’ять років він незаконно отримував пенсію, за що разом із посадовцями МСЕК тепер відповідатиме в суді.

Що передувало

На початку жовтня 2024 року суд взяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрювали у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — і знайшли мільйони доларів готівкою, а ще незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

Після взяття Крупи під варту на Хмельниччині звільнили 16 прокурорів з інвалідністю, ще 47 досі на посадах.

Спочатку підозрюваній призначили заставу в 500 мільйонів гривень, проте після кількох судових засідань сума зменшилася до 56 мільйонів гривень.

4 вересня 2025 року слідча суддя замінила запобіжний захід для Крупи: замість тримання під вартою — застава у розмірі 20 мільйонів гривень. Тоді ж вона вийшла з-під варти. А 11 вересня за Крупу внесли заставу.

27 жовтня прокуратура завершила розслідування справи Крупи.