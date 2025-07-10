Суд продовжив запобіжний захід ексголові Хмельницької МСЕК Крупі, але зменшив заставу вдвічі

Вищий антикорупційний суд 10 липня продовжив до 7 вересня цього року тримання під вартою ексочільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Їй також вкотре зменшили заставу — цього разу вдвічі.

Про це повідомляє ВАКС.

Крупі послідовно зменшують заставу. У жовтні їй призначили заставу в 500 мільйонів гривень, проте після судового засідання 10 липня сума зменшилася до 56 мільйонів гривень.

Якщо Крупа внесе заставу, вона зможе вийти із СІЗО, але буде зобовʼязана прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду, здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, повідомляти про зміну проживання, а також не покидати місто Хмельницький.