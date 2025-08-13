В Україні скасували вже понад 800 рішень МСЕК про інвалідність правоохоронців та чиновників

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що за ініціативи Бюро вже скасували понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) про призначення інвалідності правоохоронцям і працівникам державних органів.

Про це повідомляє ДБР.

Перевірки проводять у межах кримінального провадження та відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони від 22 жовтня 2024 року. Для цього створена міжвідомча робоча група з-поміж працівників ДБР, Міністерства охорони здоровʼя та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій.

Наразі перевіряють понад 70 держорганів і 2 630 медико-експертних справ посадовців. Вже розглянули майже 2 тисячі справ: понад 800 рішень скасували як необґрунтовані, у більш ніж 400 випадках змінили групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликали на дообстеження.

Найбільше рішень скасували стосовно посадовців з:

Державної митної служби України — скасовано 244 рішення з 587 розглянутих;

Державної податкової служби України — скасовано 161 рішення з 423 розглянутих;

органів прокуратури — скасовано 162 рішень із 336 розглянутих;

Державної міграційної служби — скасовано 28 рішень із 70 розглянутих;

Національної поліції України — скасовано 16 рішень із 78 розглянутих.

Деяким посадовцям повідомили про підозри. До суду вже направили матеріали стосовно заступниці головного лікаря з медичної роботи Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи.

На безпідставному отриманні інвалідності викрили колишнього керівника Хмельницької окружної прокуратури, який діяв у змові з колишньою головою МСЕК та ексочільника Черкаської окружної прокуратури. Наразі обвинувальний акт щодо експрокурора та керівника МСЕК з Черкащини скеровано до суду для розгляду по суті.

Також викрито факт безпідставно отриманої інвалідності прокурором Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури за участі ексголови МСЕК. Матеріали стосовно обох посадовців вже направили до суду.