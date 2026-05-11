CNN: Авіарозвідка США активізувалась біля берегів Куби. Таке вже було перед операціями у Венесуелі та Ірані

Кількість польотів американської розвідувальної авіації різко зросла біля узбережжя Куби.

Про це пише СNN з посиланням на відкриті дані про авіапольоти.

З 4 лютого ВМС і ВПС США здійснили щонайменше 25 таких польотів із використанням пілотованих літаків і дронів. Більшість із них пролітали поблизу двох найбільших міст країни — Гавани та Сантьяго-де-Куба, а деякі наближалися до узбережжя на відстань близько 64 км, свідчать дані FlightRadar24.

Більшість польотів виконували морські патрульні літаки P-8A Poseidon, призначені для спостереження та розвідки. Також використовували літак RC-135V Rivet Joint, що спеціалізується на зборі радіоелектронної розвідінформації. Крім того, у місіях брали участь кілька висотних розвідувальних дронів MQ-4C Triton.

Ці польоти привертають увагу не лише через близькість до узбережжя, що дозволяє ефективно збирати розвіддані, а й через раптовість їхньої появи — до лютого такі публічно помітні місії в цьому районі були вкрай рідкісними.

До того ж останнім часом США посилили тиск на Кубу. Зокрема, 1 травня президент США Дональд Трамп розширив санкції проти Куби, поширивши їх на «агентів, посадовців або осіб, що надають матеріальну підтримку уряду Куби», тих, хто підтримує кубинські силові структури, а також тих, хто «причетний до корупції в уряді або серйозних порушень прав людини». А наступного дня він жартував, що ВМС США можуть «зайти на Кубу дорогою додому» після операції проти Ірану.

CNN зазначає, що подібні ситуації, коли посилення риторики з боку адміністрації Трампа супроводжувалося зростанням кількості розвідувальних польотів, передували захопленню президента Венесуели Ніколаса Мадуро на початку січня 2026 року, а також початку операції США в Ірані в лютому.

Що відбувається між Кубою і США

Наприкінці січня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу і пригрозив митами країнам, які постачають їй нафту. Трамп звинуватив Кубу у співпраці з ворожими для США державами, зокрема з Росією, Китаєм та Іраном, а також у підтримці угруповань ХАМАС і «Хезболла». За його словами, Куба дозволяє розміщувати у себе російські й китайські розвідувальні та військові обʼєкти, які стежать за США.

Трамп також заявив, що кубинська влада порушує права людини, переслідує опозицію, обмежує свободу слова і тисне на громадянське суспільство. Він наголосив, що США «не терпітимуть дій комуністичного режиму Куби».

В уряді Куби у відповідь заявили, що США становлять загрозу для країни, й оголосили міжнародний надзвичайний стан. Через блокаду енергосистема Куби зазнала повного колапсу — на острові стався блекаут, бо країна залишилася без палива для електростанцій. Влада була змушена скасовувати навчання, обмежувати роботу лікарень і транспорту. Також криза спровокувала протести населення, а авіакомпанії призупинили рейси на острів через дефіцит авіаційного пального.

6 березня Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде» і що він хоче укласти з ним угоду. Також Трамп казав, що має намір зробити державного секретаря США Марко Рубіо намісником на Кубі.

19 березня FT повідомило, що Росія відправила до Куби два танкери з нафтою і газом, попри обмеження з боку США. Це були перші поставки палива на острів за останні три місяці. Сам Трамп заявив, що не бачить проблеми в постачанні російської нафти на Кубу.

Уже 18 квітня Axios із посиланням на джерела писав, що делегація Державного департаменту США 10 квітня відвідала Кубу — вперше після візиту президента Барака Обами на острів у 2016 році.