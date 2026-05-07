ЄС не забиратиме своїх дипломатів із Києва попри погрози Москви вдарити по центру міста

Євросоюз не скорочуватиме дипломатичну присутність у Києві, попри те що Росія закликала іноземні місії евакуювати персонал 9 травня.

Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

«Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України», — зазначив він.

Речник Єврокомісії назвав публічні погрози Росії атакувати Київ «частиною її бездумної ескалаційної тактики».

«Росія вкотре намагається цинічно перекласти на Україну провину за власну агресію — російську агресивну війну проти України», — наголосив Ель-Ануні.