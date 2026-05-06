FT: Єврокомісія попередила, що Венеційська бієнале порушить санкції, якщо на ній працюватиме павільйон Росії

Європейська комісія попередила уряд Італії та організаторів Венеційської бієнале, що виставка порушить санкції Європейського Союзу, якщо до її складу включать національний павільйон Росії. Це порушить заборону «надавати послуги» Кремлю, оскільки, як вказує Комісія, російський павільйон належить уряду Путіна.

Про це пише Financial Times, чиї журналісти ознайомилися з листами Єврокомісії.

«Будь-які витрати, які Росія покриває, щоб забезпечити участь російської мистецької делегації у бієнале, приносять користь самій бієнале і, як видається, їх можна кваліфікувати як непряме надання економічної підтримки», — йдеться в листі, який Комісія відправила уряду Італії.

Брюссель звернувся по розʼяснення щодо домовленостей між бієнале та російським урядом, щоб оцінити, наскільки вони сумісні із санкційними правилами. Речник Єврокомісії у заяві для Financial Times підтвердив, що листи існують і організатори бієнале мають відповісти протягом 30 днів.

«Культурні заходи, що фінансуються коштами європейських платників податків, повинні захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу, різноманітності та свободі слова — цінностям, які не поважаються в сучасній Росії», — додав він.

Раніше співробітники бієнале розробили схему участі, яка не порушувала б санкцій ЄС. Перед офіційним відкриттям бієнале російські митці виступлять на закритих переглядах для преси та фахівців. Виступи запишуть на відео. Коли виставка відкриється для всіх, ці записи транслюватимуть у російському павільйоні. Сам павільйон при цьому зачинять для відвідувачів.