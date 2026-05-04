Австрія вислала трьох російських дипломатів через підозру в шпигунстві за дипломатичними будівлями.
Про це пише Reuters.
Рішення ухвалили після того, як знайшли велику кількість антен на дахах дипломатичних будівель у Відні, які могли використовувати для розвідки.
Троє дипломатів уже залишили країну. Таким чином, із 2020 року Австрія вислала загалом 14 російських дипломатів.
Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що використання дипломатичного імунітету для шпигунства неприйнятне.
- Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році масово вислали російських дипломатів, шпигунів і співробітників посольств Португалія, Румунія, Литва, Данія, Словаччина, Словенія, Франція, Німеччина, Швеція, Італія, Іспанія, Латвія та Естонія. Країни Балтії навіть закрили консульства РФ.