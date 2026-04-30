Ізраїль попросив у Києва докази, що судно перевозило викрадене українське зерно

Поліція Ізраїлю попросила прокуратуру України надати докази, що судно PANORMITIS перевозило викрадене українське зерно.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю в Х.

В МЗС Ізраїлю стверджують, що Україна в запиті не навела жодних доказів, а факти мали «суттєві прогалини». Також країна просить надати додаткову інформацію.

«Ізраїль дотримується верховенства права, а його влада завжди діятиме відповідно до закону», — йдеться в заяві.

Що передувало

26 квітня ізраїльське медіа Haaretz написало, що судно PANORMITIS із, імовірно, викраденим зерном з окупованих територій України прибуло в бухту ізраїльського міста Хайфа і чекало дозволу на вхід у порт. Загалом, за даними Haaretz, від початку 2026 року чотири судна розвантажили в Хайфі крадене українське зерно.

Через це МЗС України викликало посла Ізраїлю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також наголосив, що МЗС уже зверталося 15 квітня до Ізраїлю з приводу подібного судна, яке доправило зерно до Хайфи, однак достатньої реакції на інцидент не було. Тоді Ізраїль повідомив Україні, що було занадто пізно, аби затримувати російське судно, оскільки воно вже залишило порт Хайфи.

На публікацію Сибіги в Х відреагував голова МЗС Ізраїлю Гідеон Саар, заявивши, що «дипломатичні відносини не ведуть у твіттері». Він також стверджує, що Сибіга «не подав запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до медіа і соціальних мереж».

28 квітня МЗС України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського та вручило йому ноту протесту через те, що до Ізраїлю продовжує надходити зерно, яке Росія вивозить з окупованих територій України. Вже 29 квітня Україна відправила ізраїльській стороні пакет документів для арешту судна. 30 квітня ізраїльська компанія-імпортер зерна «Ценціпер» відмовилася розвантажувати судно PANORMITIS. Того ж дня судно відійшло від берегів Ізраїлю та вирушило в нейтральні води.

Після цього інциденту у ЄС розглядають варіант ввести санкції проти Ізраїлю за купівлю зерна, аналогічні рішення готова ухвалити й Україна.