Військові мають перебувати на передовій не більше двох місяців — головком підписав указ про ротацію

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав указ, який передбачає, що після двох місяців на передовій військових мають обовʼязково ротувати.

Сирський наголосив, що ротації мають планувати завчасно, а термін їхнього виконання — не більше місяця.

Також військові, які повернулися з бойових, обовʼязково проходитимуть медогляд та матимуть час на відпочинок.

Окремий пункт указу стосується своєчасної доставки боєприпасів та їжі на позиції. Про це Сирський згадав на тлі ситуації з перебоями поставок їжі на одну з позицій 14 бригади — її бійці голодували та не мали достатньо води. У Генштабі тоді пояснювали, що російські удари по річці Оскол ускладнили логістику, а саме керівництво бригади приховувало реальний стан речей.

Коли ситуація стала публічною, Сирський наказав перевірити забезпечення військових на передовій у бригаді.