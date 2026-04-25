Головком Сирський наказав перевірити забезпечення військових на передовій після скандалу в 14 бригаді

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і командирам корпусів до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також за наказом Сирського командувачі угруповань і командири корпусів мають вжити всіх заходів, щоб забезпечити військових засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.

Наказу головкома передували поширені в соцмережах фото виснажених військових з 14 бригади, які були на позиціях без їжі, води та звʼязку. Після цього командира бригади усунули, а командувача корпусу понизили.

У Генштабі тоді пояснили, що системні авіаційні та ракетні удари росіян по переправах через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення українських підрозділів біля Куп’янська. Зараз вантажі доставляють човнами та важкими дронами.

Притому попереднє керівництво 14 бригади приховало реальний стан справ. Підрозділ втратив частину позицій і припустився помилки в забезпеченні військових. Як результат, були проблеми з постачанням їжі на одну з позицій.

У Генштабі 24 квітня повідомили, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14 ОМБр доставили черговий вантаж з їжею, і додали — щойно будуть сприятливі умови, військових негайно евакуюють.