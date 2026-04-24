У мережі зʼявились фото виснажених бійців 14 бригади. Керівництво звільнили, а в Генштабі пояснили, як так сталось

У соцмережах поширили фото виснажених військових з 14 бригади, які начебто перебувають на позиціях без їжі, води та звʼязку. Командира бригади усунули, командувача корпусу понизили.

Фото дуже схудлих військових опублікували в Threads 22 квітня. Автор посту стверджував, що бійці втрачають свідомість від голоду, пʼють дощову воду. Того ж дня в Міноборони заявили, що взяли ситуацію на контроль. Журналістка Анна Калюжна пізніше показала фото бійці до та після проблем з їжею на позиціях.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

24 квітня в Генштабі пояснили, що системні авіаційні та ракетні удари росіян по переправах через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення українських підрозділів біля Куп’янська. Наразі постачання здійснюєть за допомогою плавзасобів і важких безпілотників.

Водночас встановлено, що попереднє керівництво 14 бригади приховувало реальний стан справ. Підрозділ втратив частину позицій і припустився помилки із забезпеченням військових. Як результат були проблеми з постачанням їжі на одну з позицій.

Новим командиром 14 бригади призначили полковника Тараса Максімова, тоді як 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов. Службове розслідування стосовно бригади зараз завершується.

У Генштабі додали, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14 ОМБр доставили черговий вантаж з їжею. Щойно будуть сприятливі умови, військових негайно евакуюють.