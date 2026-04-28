У США кажуть, що судноплавство через Ормузьку протоку можна відновити без повного розмінування

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що для відновлення транзиту суден через Ормузьку протоку не потрібно знешкоджувати всі встановлені міни — достатньо створити безпечний коридор для руху.

Про це він сказав у кулуарах саміту Ініціативи трьох морів і бізнес-форуму, пише Bloomberg.

«Потрібен лише прохід, щоб судна могли заходити та виходити. Думаю, це можна зробити швидко», — зазначив Райт.

За його словами, Іран замінував найбільш завантажені маршрути протоки, через яку раніше проходила майже п’ята частина світових поставок нафти та газу.

AP з посиланням на джерела у Пентагоні писав, що повне розмінування може тривати до шести місяців. Посадовці надали цю інформацію на закритому брифінгу в Комітеті з питань збройних сил Палати представників.