Польща обміняла російського археолога Олександра Бутягіна. Україна раніше домагалась його екстрадиції

Польща звільнила російського археолога Олександра Бутягіна, який керував незаконними розкопками РФ у Криму.

Про це повідомила ініціатива «Адвокат для Олександра Бутягіна».

Адвокат росіянина повідомив, що кілька годин тому Бутягіна обміняли на білоруського політвʼязня в межах обміну з Польщею за формулою «пʼять на пʼять».

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська тим часом повідомила, що серед звільнених — білоруський журналіст польського походження Анджей Почобут, арештований ще в 2021 році.

Ще двоє звільнених Білоруссю — громадяни Молдови, які працювали в Службі інформації та безпеки, повідомила президентка Мая Санду. Їх обміняли на росіян Ніну Попову, яку звинуватили в діях проти Молдови, та Олександра Булана, якого звинувачували у державній зраді в інтересах КДБ Білорусі.

У РФ заявили, що Бутягіна вже чекають у Керчі на розкопки античного городища Мірмекій, які він очолював як керівник експедиції.