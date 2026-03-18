Польський суд постановив екстрадувати російського археолога Бутягіна в Україну

Окружний суд Варшави задовольнив запит України і постановив екстрадувати російського археолога Олександра Бутягіна в Україну.

Про це повідомила ініціатива «Адвокат для Олександра Бутягіна».

Рішення не означає негайної екстрадиції — захист археолога планує подавати апеляцію. Адвокати стверджують, що обвинувачення не має доказів, термін давнини у справі минув, а в Україні йому загрожує порушення прав людини.