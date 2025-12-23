Україна вимагає екстрадиції російського археолога, затриманого у Варшаві

Україна звернулася до Польщі з офіційним запитом про екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна, затриманого у Варшаві.
Про це повідомляє RMF FM із посиланням на джерела.
Запит про екстрадицію вже надійшов до Окружної прокуратури Варшави. Наразі польські слідчі перевіряють відповідність документів положенням Європейської конвенції про екстрадицію 1957 року.
Якщо формальних порушень не виявлять, прокуратура перевірить, чи немає підстав відмовити в екстрадиції — зокрема через відсутність подвійної кримінальної відповідальності, наявність справи в Польщі або можливе надання притулку.
Після цього матеріали разом із запитом України передадуть до суду. Також очікується клопотання про продовження тимчасового арешту, термін якого для Бутягіна спливає 13 січня. Остаточне рішення ухвалить польський суд.
- 11 грудня у Польщі затримали відомого російського вченого та високопоставленого представника Ермітажу, якого Україна розшукувала за незаконні археологічні розкопки в окупованому Криму, Олександра Бутягіна. Його звинувачують у знищенні обʼєктів кримської культурної спадщини. Збитки оцінюють у понад 200 мільйонів гривень. Він був одним з керівників пошукових груп в окупованому Криму та разом з командою без дозволів проводив розкопки на обʼєкті «Стародавнє місто Мірмекій» у Керчі. За даними українських слідчих, унаслідок цих дій відбулося часткове руйнування обʼєкта культурної спадщини.