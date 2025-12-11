У Польщі затримали відомого російського вченого: він проводив незаконні археологічні розкопки в окупованому Криму

У Польщі затримали відомого російського вченого та високопоставленого представника Ермітажу Олександра Б., якого Україна розшукувала за незаконні археологічні розкопки в окупованому Криму.

Про це повідомляє RMF FM.

Олександр Б. провів серію лекцій в Європі, а у Варшаві перебував транзитом на шляху з Нідерландів до Сербії.

Його звинувачують у знищенні обʼєктів кримської культурної спадщини. Збитки оцінюють у понад 200 мільйонів гривень. У розшуку росіянин перебуває з листопада цього року. Він був одним з керівників пошукових груп в окупованому Криму та разом з командою без дозволів проводив розкопки на обʼєкті «Стародавнє місто Мірмекій» у Керчі. За даними українських слідчих, внаслідок цих дій відбулося часткове руйнування обʼєкта культурної спадщини.

У польській прокуратурі затриманого допитали, однак він відмовився давати пояснення. Після допиту прокурор склав клопотання до суду про його тимчасовий арешт на 40 днів.

Тепер Україна має запросити екстрадицію вченого. Коли ці документи надійдуть, суд розгляне їх і вирішить, чи є підстави для його видачі українській стороні. За злочин, у якому підозрюють Олександра Б., передбачене покарання від одного до 10 років позбавлення волі.