Суд продовжив арешт російському ареохологу Бутягіну. Рішення про екстрадицію в Україну він очікуватиме у СІЗО

Окружний суд Варшави продовжив до 1 червня арешт російському археологу Олександру Бутягіну. Рішення про екстрадицію до України він продовжить очікувати в СІЗО.

Про це повідомила кореспондентка медіа «Ґрати» з зали суду.

Бутягін не був присутнім на засіданні, воно тривало близько 20 хвилин. Попереднє рішення про арешт було чинним до 4 березня — захист його оскаржував, однак апеляційний суд підтвердив законність утримання Бутягіна в СІЗО.

На засіданні 3 березня прокуратура підтримала свою позицію, що Бутягін має залишатися під вартою, захист — що просить про очікування на рішення щодо екстрадиції під домашнім арештом у Варшаві. Гроші на оренду помешкання зібрали друзі та знайомі російського археолога через соцмережі. На витрати, повʼязані з процесом, їм вдалося зібрати понад €60 тисяч.

Листи на його підтримку з проханням змінити запобіжний захід надіслали науковці з Німеччини, Франції, Польщі, а найбільше — з Італії (Бутягін у 2010-х керував археологічною експедицією у Стабії під Неаполем). Адвокат відмовився називати конкретні імена та інституції.

Адвокат Бутягіна повідомив, що наступне засідання відбудеться 18 березня.