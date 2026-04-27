З Польщі депортували українця, який п’яним приїхав забирати дитину з дитсадка

Польські правоохоронці депортували 37-річного українця, який прийшов забирати дитину з дитсадка пʼяним.
Про це повідомила польська поліція.
Інцидент стався в п’ятницю, 24 квітня. Працівники дитячого садка звернули увагу на поведінку чоловіка, який приїхав на автомобілі «Kia» забирати дитину. Разом із ним у машині був його 11-річний син.
Свідки відчули від нього запах алкоголю і повідомили поліцію. На місце прибули співробітники дорожньої поліції і провели перевірку. Алкотестер показав понад 2 проміле алкоголю в організмі водія.
Чоловіка затримали й висунули йому обвинувачення в керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння, а також у створенні загрози для дитини. Згодом українця депортували.
- У серпні 2025 року з Польщі депортували 15 українців, які, за словами прикордонної служби, «становили загрозу громадській безпеці».
- Тижнем раніше з Польщі депортували кількох українців, затриманих за заворушення під час концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві.