З Польщі депортували 15 українців через «загрозу нацбезпеці»

З Польщі депортували 15 українців. У прикордонній службі кажуть, що вони становили загрозу громадській безпеці.

Про це йдеться в повідомленні польських прикордонників.

За їхніми даними, депортовані українці неодноразово були засуджені за злочини та правопорушення. Серед них — зберігання наркотичних та психотропних засобів, крадіжки, розбої, підробки, керування транспортними засобами у стані сп’яніння, а також організація незаконного перетину польського кордону.

Один із висланих українців був у переліку людей, перебування яких у Польщі вважається небажаним. Тепер до цього списку внесли всіх депортованих.

Також цим українцям заборонили повторний в’їзд до Польщі строком від 5 до 10 років.