З Польщі почали депортувати українців через заворушення на концерті Макса Коржа

Олександр Булін
З Польщі почали депортувати українців затриманих за заворушення, що сталися 9 серпня під час концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві.

Про це пише польська газета Wyborcza.

18-річна дніпрянка Ангеліна приїхала до Польщі на початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Тепер їй заборонили вʼїзд до Шенгенської зони на пʼять років.

«Я ніколи не думала, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. Вони прийшли за мною о шостій ранку. Вони навіть не дозволили мені взяти мої речі. Вони забрали мене і депортували до України. Мені заборонений вʼїзд до Шенгенської зони протягом пʼяти років», — заявила вона.

Формальною причиною депортації вказали хуліганство.

  • Концерт Макса Коржа у Варшаві 9 серпня закінчився заворушеннями та втручанням поліції. Ще до заходу спалахнула спонтанна фанатська вечірка з гучною музикою та хаосом, що змусило владу відреагувати. Під час самого концерту деякі люди без квитків прорвались на трибуни, у натовпі зʼявилися прапори ОУН-УПА, а втручання служби безпеки переросло у сутички.
  • Премʼєр-міністр Дональд Туск оголосив про жорстку відповідь. «Хуліганство та порушення закону не будуть терпіти», — заявив він. У результаті затримали 109 людей, а 63 людини, включно з Ангеліною, були змушені покинути Польщу.