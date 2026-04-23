Фінляндія приєдналась до Спецтрибуналу зі злочинів РФ проти України. Це вже 21-ша країна

Угоду про юридичне оформлення Спецтрибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи вже за кілька тижнів. Його проведуть у Кишиневі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Х.

Фінляндія стала 21-ю країною, яка офіційно приєдналася до Спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України.

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Україна наполягає на створенні Спеціального трибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії.

Очільники МЗС європейських країн і керівництво ЄС 9 травня 2025 року висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду про його створення. Також вже готовий Статут Спецтрибуналу.

У січні 2026 року Європейський Союз переказав перші €10 мільйонів на створення Спеціального трибуналу, а в березні розпочав процес, щоб стати одним із засновників трибуналу.

До Спецтрибуналу вже доєднались Австрія, Португалія, Ісландія, Польща, Франція, Коста-Рика, Хорватія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Велика Британія.