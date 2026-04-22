Міністр фінансів США пояснив, чому продовжили послаблення санкцій проти російської нафти. Його «попросили понад десять найбідніших країн»

Міністр фінансів США Скотт Бессент під час слухань у Сенаті заявив, що його країна продовжила послаблення санкцій проти російської нафти, бо його про це попросили понад десять найбідніших і найвразливіших в плані енергії країн.

Слухання Бессента на ютубі опублікувало Associated Press.

15 квітня Бессент заявляв, що США не продовжуватимуть послаблення проти російської сирої нафти, що застрягла в морі. Проте 18 квітня Мінфін США продовжив їх до 16 травня. Бессент каже, що під час своєї заяви вважав, що США цього не робитимуть.

Він також вважає, що послаблення санкцій, навпаки, дає Росії менше можливості заробити. Логіка така: зараз ціна на нафту близько $100 за барель, а без цих послаблень була б $150 за барель, і тоді Росія могла б продавати іншу свою нафту за набагато вищими цінами.