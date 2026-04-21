Cлідчі кажуть, що учня, який відкрив стрілянину у закарпатській школі, завербували російські спецслужби

15-річного стрільця з міста Чоп на Закарпатті завербували російські спецслужби під час онлайн-гри. 16 квітня в школі він поранив однокласника зі стартового пістолета, переробленого під вогнепальну зброю.
Про це повідомили голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та поліція Закарпатської області.
Наразі поліція розслідує інцидент як терористичний акт.
Також правоохоронці повідомили, що школяра, який на початку вересня 2025 року у закарпатському селі Буштино намагався пронести на урок ніж та хотів завдати шкоди однокласникам, також завербували спецслужби РФ під час онлайн-гри. У поліції стверджують, що тоді він хотів вести трансляцію у прямому ефірі, проте його затримали.
- 23 березня стався теракт у Бучі. Поліцейські отримали повідомлення про вибух, а коли прибули — стався ще один. Підозрюваний — 21-річний місцевий житель Богдан Тимченко розповів, що познайомився з імовірним представником російських спецслужб, за наказом якого вчинив теракт, в онлайн-грі. За його словами, куратор шантажував його та погрожував життю його матері — військовій, яка зараз перебуває у зоні бойових дій. Через це чоловік боявся повідомити про свої дії українським правоохоронцям.
- За останні місяці подібні теракти або спроби фіксували у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві, Одесі та Броварах. Зокрема, у Львові через подвійний вибух загинули поліцейська і нацгвардієць, ще 25 людей постраждали. У Бучі від вибуху, який стався 23 березня, постраждали двоє правоохоронців.