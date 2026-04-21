Cлідчі кажуть, що учня, який відкрив стрілянину у закарпатській школі, завербували російські спецслужби

15-річного стрільця з міста Чоп на Закарпатті завербували російські спецслужби під час онлайн-гри. 16 квітня в школі він поранив однокласника зі стартового пістолета, переробленого під вогнепальну зброю.

Про це повідомили голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та поліція Закарпатської області.

Наразі поліція розслідує інцидент як терористичний акт.

Також правоохоронці повідомили, що школяра, який на початку вересня 2025 року у закарпатському селі Буштино намагався пронести на урок ніж та хотів завдати шкоди однокласникам, також завербували спецслужби РФ під час онлайн-гри. У поліції стверджують, що тоді він хотів вести трансляцію у прямому ефірі, проте його затримали.

Національна поліція України