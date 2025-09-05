Прийшов до школи з ножами і вів онлайн-трансляцію — на Закарпатті поліція затримала підлітка

У селищі Буштино Закарпатської області 5 вересня поліція затримала 15-річного школяра. Той прийшов до школи з ножами.

Про це повідомляють Національна поліція і очільник МВС Ігор Клименко.

Поліцейські отримали від британських правоохоронців інформацію про загрозу нападу на одну зі шкіл області. Один з користувачів розмістив такі погрози в соціальній мережі.

Працівники кіберполіції визначили особу дописувача та його місце дислокації. У навчальному закладі одразу ж було виставлено посилену охорону, а оперативники встановили стеження за підозрюваним.

Підлітка затримали, коли той намагався проникнути на територію школи з холодною зброєю, схованою в шкільному рюкзаку. У цей час хлопець вже вів пряму трансляцію на одній зі стримінгових платформ. За попередніми даними, він планував здійснити напади на школярів і транслювати їх у соціальній мережі.

Слідчі кваліфікують його дії як ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 258 (підготовка до вчинення теракту) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.