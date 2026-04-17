Комісія не підтримала єдиного кандидата на голову АРМА. Той зреагував

Конкурсна комісія з відбору голови Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на голосуванні 17 квітня двічі не підтримала кандидатуру єдиного кандидата Віктора Дубовика.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Обидва рази чотири члени голосували за, а два — проти. За законом рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосували щонайменше чотири члени комісії, серед яких — не менше як два члени від міжнародних партнерів. Саме ця вимога виявилася вирішальною.

Проти кандидатури Дубовика проголосували дві експертки — фахівчиня з питань повернення активів у Базельському інституті управління Ріта Сімоес та заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine Катерина Риженко.

Сімоес заявила, що, на її думку, обґрунтування джерел походження активів Дубовика «зводилися до тверджень, які складно перевірити незалежним способом», і це не відповідає вимогам посади такого рівня.

Риженко заявила, що Дубовик надавав багато пояснень походження активів, проте не всі їх підкріпив документами. За її словами, відповіді кандидата на запитання, безпосередньо пов’язані з роботою АРМА, виявилися надто поверхневими.

Сам Дубовик наступного дня заявив, що надіслав додаткові математичні розрахунки стосовно своїх активів. Він наголосив, що це не додаткові документи, а лише математичне підсумовування тих цифр, які він раніше надавав комісії в підтверджувальних документах.

«Якщо підставою неголосування дійсно були саме озвучені причини, а не якісь інші, то ці додаткові розрахунки мають остаточно розвіяти будь-які сумніви», — зазначив він.

Дубовик додав, що наразі його статус невизначений: хоч комісія і не підтримала його кандидатури, але й не відхилила її — для цього потрібне додаткове голосування і щоб рішення підтримали троє членів комісії, двоє з яких представники міжнародних партнерів.

Юрист Віктор Дубовик до 2024 року був керівником офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України. Минулого року брав участь у конкурсі на голову Бюро економічної безпеки.