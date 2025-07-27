Зеленський підписав закон про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів. Чому це важливо

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12374-д, який передбачає реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це він повідомив у Telegram.

Цей закон відкриє для України доступ до €600 мільйонів допомоги за програмою Ukraine Facility.

Законопроєкт спрямований на те, щоб забезпечити ефективне, прозоре і захищене від корупції управління заарештованими активами та збалансувати інтереси держави й власників у межах кримінальних проваджень.

Ось головні положення документа:

арештовані активи залишаються у власників, якщо це не заважає слідству;

АРМА керуватиме цінними активами лише тоді, коли це буде економічно доцільно;

майно, що швидко втрачає вартість, дозволять швидко продавати;

управителів обиратимуть автоматично, через систему, яка мінімізує вплив людського фактора;

передбачені заходи для недопущення зловживань, наприклад, штучного завищення витрат;

посилиться контроль за діяльністю управителів;

для фінансової стабільності АРМА створять окремий фонд із чітко визначеними джерелами наповнення;

посаду голови АРМА займатиме кандидат, обраний через відкритий і прозорий конкурс за участю незалежної зовнішньої комісії.

Він також передбачає зміни в законодавстві, що регулює роботу АРМА та органів примусового виконання. Зокрема, йдеться про підвищення кваліфікаційних вимог до керівництва Агентства, чіткіші критерії недоброчесності та заборони на зайняття посади.

Конкурси на посади в АРМА мають бути відкритими, з участю громадськості та міжнародних експертів. Пропонується також поліпшити умови праці для працівників АРМА, щоб гарантувати їм належне матеріальне забезпечення.

Ще одна з ключових змін — підвищення порогу вартості активів для передачі в АРМА — з 200 до 500 прожиткових мінімумів. Строки передачі активів в управління повинні бути чіткі.