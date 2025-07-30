Голова АРМА Олена Дума подала заяву про відставку

Очільниця Національного агентства України з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума залишає посаду.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Олена Дума просить уряд задовольнити її заяву про звільнення. Вона зазначила, що написала її в день, коли набув чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА, тому «важливо зробити це саме у цей день».

Посадовиця заявила, що вона та її команда у 2023 році розпочали трансформацію відомства, яке «мало максимально негативну репутацію та відʼємний коефіцієнт корисної дії».

«[Орган] нарешті став демонструвати результати: мільярдні надходження до держбюджету, прозорі механізми роботи через Prozorro та Prozorro.Продажі, максимальна відкритість до медіа і суспільства, розширення міжнародної співпраці, ідентифікація усіх активів, відкриття та початок модернізації Реєстру арештованих активів», — пише Олена Дума.

Вона анонсувала міжнародний аудит Агентства, назвавши його «надважливим кроком для ще більшого посилення роботи» АРМА. Дума додала, що підписала заяву, аби забезпечити незалежне проведення процедури.

Олена Дума очолила Національне агентство з розшуку та менеджменту активів 30 червня 2023 року.