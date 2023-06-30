Депутат Ярослав Железняк: Кабмін призначив Олену Думу новою очільницею АРМА

Під час засідання Кабінет міністрів України признав новою очільницею Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу.

Про це заявив народний депутат від партії «Голос» і перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Водночас уряд й АРМА поки що не оголосили про нове призначення.

Країни G7 висловили занепокоєність щодо призначення голови АРМА. І наголосили на важливості дотримуватися належних процедур, щоб зміцнити довіру Агентства.

Чому очільник АРМА — це важливо

Саме до АРМА передають майже всі заарештовані російські та білоруські активи. Новий керівник повинен забезпечити, щоб тисячі заарештованих активів не зникли, не знецінилися і після конфіскації пішли на користь держави.

Зараз в управлінні АРМА перебувають активи на понад 5 мільярдів гривень.

Першого голову агентства Антона Янчука уряд відсторонив від виконання обовʼязків після звинувачень у зриві опалювального сезону на Львівщині, а недавно він отримав підозру в розтраті 400 мільйонів гривень.

Його наступник Віталій Сигидин, який виконував обовʼязки керівника установи до 2021 року, пішов з агентства з підозрою у привласненні $400 тисяч.

У серпні 2021 року обовʼязки голови АРМА почав виконувати Дмитро Жоравович, а у вересні затвердили склад комісії, яка мала обрати нового постійного керівника агентства — уперше за два роки.