Член комісії відкликав свій голос за Олену Думу, яка перемогла в конкурсі на посаду голови АРМА

Один із членів комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА відкликав свій голос за переможницю Олену Думу.

Про своє рішення Дмитро Остапенко повідомив у соцмережах.

За його словами, на момент голосування у нього не було повної інформації про кандидата, яка «мала вирішальне значення».

Таким чином, Олена Дума має стільки ж голосів, як і ще один кандидат на посаду. Остапенко закликав комісію найближчим часом провести засідання, щоб вирішити ці питання та визначитися з результатами голосування в належний спосіб.

Чому очільник АРМА — це важливо

Саме до АРМА передають майже всі заарештовані російські та білоруські активи. Новий керівник повинен забезпечити, щоб тисячі заарештованих активів не зникли, не знецінилися і після конфіскації пішли на користь держави.

Зараз в управлінні АРМА перебувають активи на понад 5 мільярдів гривень.

Першого голову агентства Антона Янчука уряд відсторонив від виконання обовʼязків після звинувачень у зриві опалювального сезону на Львівщині, а недавно він отримав підозру в розтраті 400 мільйонів гривень.

Його наступник Віталій Сигидин, який виконував обовʼязки керівника установи до 2021 року, пішов з агентства з підозрою у привласненні $400 тисяч.

У серпні 2021 року обовʼязки голови АРМА почав виконувати Дмитро Жоравович, а у вересні затвердили склад комісії, яка мала обрати нового постійного керівника агентства — уперше за два роки.