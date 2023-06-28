Олена Дума виграла конкурс на посаду голови АРМА

Держслужбовиця Олена Дума виграла конкурс з відбору голови АРМА. За це рішення проголосували шість із восьми членів конкурсної комісії.

Про це повідомляє антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

Перед цим посли країн G7 нагадали про важливість призначення нового керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Першого голову агентства Антона Янчука уряд відсторонив від виконання обовʼязків після звинувачень у зриві опалювального сезону на Львівщині, а недавно він отримав підозру в розтраті 400 мільйонів гривень.

Його наступник Віталій Сигидин, який виконував обовʼязки керівника установи до 2021 року, пішов з агентства з підозрою в привласненні $400 тисяч.

У серпні 2021 року обовʼязки голови АРМА почав виконувати Дмитро Жоравович, а у вересні затвердили склад комісії, яка мала обрати нового постійного керівника агентства — уперше за два роки.

Чому очільник АРМА — це важливо

Саме до АРМА передають майже всі заарештовані російські та білоруські активи. Новий керівник повинен забезпечити, щоб тисячі заарештованих активів не зникли, не знецінилися і після конфіскації пішли на користь держави.

Зараз в управлінні АРМА перебувають активи на понад 5 мільярдів гривень.