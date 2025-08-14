У Агентстві з розшуку та менеджменту активів зʼявилась тимчасова очільниця. Що про неї відомо

Тимчасовою виконувачкою обов’язків голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) призначили заступницю голови агентства з питань євроінтеграції Ярославу Максименко.

Про це йдеться на сайті АРМА.

Раніше Максименко обіймала посаду директора департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України, координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами.

Також Максименко брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі). А 13 серпня 2025 року її призначили на посаду заступника голови АРМА з питань європейської інтеграції.