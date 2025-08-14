У Агентстві з розшуку та менеджменту активів зʼявилась тимчасова очільниця. Що про неї відомо

Тимчасовою виконувачкою обов’язків голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) призначили заступницю голови агентства з питань євроінтеграції Ярославу Максименко.
Про це йдеться на сайті АРМА.
Раніше Максименко обіймала посаду директора департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України, координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами.
Також Максименко брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі). А 13 серпня 2025 року її призначили на посаду заступника голови АРМА з питань європейської інтеграції.
- Попередня очільниця АРМА Олена Дума 30 липня подала заяву про відставку 30 липня. Вона очолювала агентство з 30 червня 2023 року.
- А 31 липня 2025 року набув чинності закон № 12374-д, який передбачає реформу АРМА. Зокрема, тепер діятимуть нові правила відбору очільника агентства на відкритому конкурсі за участі міжнародних експертів. Детальніше про новий закон можна прочитати тут.